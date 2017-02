Das Imperium schlägt zurück

Am vergangenen Donnerstag, 9. Februar ( ► Link ), wurden die vier Angeklagten im "School-Leaks-Prozess" freigesprochen. Das Gericht sieht keine Verletzung des Berufsgeheimnisses. Hintergrund sind Testfragen der nationalen Schulleistungstests, welche im Vorfeld der Examen in der Öffentlichkeit zirkulierten.

Schulminister Claude Meisch und Familienministerin Corinne Cahen äußerten sich kurz nach dem Urteil über Twitter. Die Freisprüche überraschten beide.

#Schoolleaks: Beschëllegt acquittéiert trotz Aveu. Gespaant op Argumentatioun vum Geriicht. Wat fir Konsequenzë fir Schoul a Verwaltung? — Claude Meisch (@MeischClaude) 9. Februar 2017

#schoolleaks : Prüfungen oder Examen am viraus erausginn ass fir Enseignants net stroofbar #àlabonheur — Corinne Cahen (@CorinneCahen) 9. Februar 2017

Am Montag meldet sich der "Groupement des magistrats luxembourgeois", kurz GML, zu Wort. Von "Einmischung" ist die Rede. Die Richter kritisieren die Äußerungen nach dem Urteil in den sozialen Medien. Sie sprechen von einer "offenen Verunglimpfung" und erinnern an die Gewaltenteilung in einer Demokratie.

Die Richter sehen in dem aktuellen Fall eine klare Verletzung der Gewaltenteilung sowie eine Einmischung in die rechtssprechende Gewalt (Judikative). Sie erinnern daran, dass die Strafgesetze in Luxemburg streng interpretiert werden. Im "School-Leaks"-Prozess waren darum gleich mehrere Richter mit der Urteilsfindung beschäftigt, betont der GML.

Am Montagmittag verteidigt Claude Meisch sich gegen die Anschuldigungen der Richter. Laut ihm gehört es sehr wohl zu seinem Aufgabenbereich, Konsequenzen einzuschätzen.