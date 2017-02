Zugverkehr in Richtung Frankreich

Seit dem schweren Zug-Unfall von vergangener Woche fuhren keine Züge mehr auf der Strecke in Richtung Süden. Nun teilt die CFL mit, dass einige der Verbindungen ab Dienstag wieder aufgenommen werden.

Ab Luxemburg um 05:13 Uhr, 05:43 Uhr, 06:44 Uhr, 07:08 Uhr, 08:13 Uhr, 08:36 Uhr, 09:38 Uhr, 10:38 Uhr, 11:38 Uhr, 12:38 Uhr, 13:13 Uhr, 14:08 Uhr, 14:38 Uhr, 15:38 Uhr.

Zusätzlich werden auf dieser Strecke noch Busse eingesetzt:

Abfahrt vom Hauptbahnhof Luxemburg am "Quai 19" um 06:00, 09:00 Uhr, 16:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Auch ab Bettemburg fahren noch zusätzliche Busse.

Ab Thionville um 05:57 Uhr, 06:27 Uhr, 07:33 Uhr, 08:03 Uhr, 08:57 Uhr, 09:34 Uhr, 10:57 Uhr, 11:57 Uhr, 12:17 Uhr, 13:17 Uhr, 13:57 Uhr, 14:57 Uhr, 15:31 Uhr, 16:17 Uhr, 16:57 Uhr, 17:47 Uhr, 18:27 Uhr, 19:17 Uhr, 20:57 Uhr, 21:17 Uhr, 22:17 Uhr, 23:17 Uhr.

Zusätzlich werden auf dieser Strecke noch Busse eingesetzt:

Abfahrt in Thionville um 06:00 Uhr, 09:00 Uhr, 16:00 Uhr, 20:00 Uhr.

Die TGV, die normalerweise ab Luxemburg fahren, werden weiterhin erst ab dem Bahnhof Thionville fahren. Nach Thionville gibt es ab Luxemburg einen Zubringerdienst per Zug um 05.43, 06.44, 09.38, 10.38, 12.38, 16.13 und 18.27 Uhr, sowie per Bus um 06.05 Uhr.

In umgekehrter Richtung werden TGV-Reisende ab Thionville per Zug nach Luxemburg gebracht um 10.57, 16.57, 17.47 und 19.57 Uhr, sowie per Bus-Zubringerdienst um 9.45, 12.45, 21.45 und 23.35 Uhr.

Alle nötigen Informationen gibt es auf www.cfl.lu