Ein Mann verschaffte sich in der Nacht vom Montag auf Dienstag Zutritt in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der rue de Bonnevoie. Er entwendete elektronisches Material.

Der mutmaßliche Täter konnte am frühen Morgen von der Polizei gestellt werden. Das zuvor entwendete Diebesgut konnte zum Teil wiedergefunden werden. Der Mann wurde festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.