Auf dem Bürgersteig fühlen sich Fahradfahrer oft fälschlicherweise sicher: Dort kommt es nicht nur regelmäßig zu Zusammenstößen etwa mit Fußgängern, sondern manchmal auch mit der Polizei: Am Donnerstagmorgen (23.5.) führte die nationale Verkehrspolizei eine Kontrolle in der rue des Romains in Strassen durch.

Schließlich wurden 12 Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie über den Bürgersteig fuhren oder entgegen der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstrasse. Dabei hatte die Verkehrspolizei bereits am Dienstag an dieser Stelle eine Kontrolle durchgeführt: Hier sind sogar 34 Radfahrer gebührenpflichtig verwarnt worden.

Die Polizei erinnert daran, dass es Kindern unter 13 Jahren gestattet ist, mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig zu fahren – ebenso wie eine erwachsene Begleitperson. fgg