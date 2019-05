Am Dienstagmorgen haben die Gemeinden Grosbous und Wahl darüber informiert, dass sie ihre Zukunft gemeinsam gestalten wollen. 2023 sollen die beiden fusionieren.

Eine Überraschung ist die Nachricht nicht wirklich, da die sogenannten „kleinen“ Gemeinden, sprich jene mit weniger als 1.000 Einwohnern, bereits vor den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr zu einer Sitzung ins Innenministerium eingeladen worden waren, um das Thema Fusion zu besprechen.

„Wir haben uns zunächst selber mit dem Thema befasst und dann Kontakt mit den politisch Verantwortlichen aus Grosbous aufgenommen“, schildert Christiane Thommes-Bach, die Bürgermeisterin der Gemeinde Wahl.

Die beiden Kommunen befinden sich im Kanton Redingen. Wahl setzt sich aus den Ortschaften Brattert, Buschrodt, Grevels, Heispelt, Kuborn, Rindschleiden, Wahl und Eschette zusammen, der künftige Fusionspartner aus Grosbous, Dellen und dem „lieu-dit“ Lehrhof, der so manchem Verkehrsteilnehmer wohl wegen der mobilen Radaranlage bekannt ist.

Zum 1. Januar 2018 wurden 1.005 Einwohner in Wahl und 1.054 in Grosbous gezählt. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass ein Haus im „Bousserwee“ in Grevels, eigentlich Teil der Gemeinde Wahl, zu Grosbous gehört.

„Gemeinsam sind wir stärker“ kommentiert Bürgermeisterin Thommes-Bach das Vorhaben. In die gleiche Kerbe schlägt ihr Amtskollege Paul Engel. „In den nächsten Jahren kommen zahlreiche Herausforderungen auf die kleinen Gemeinden zu. Es macht Sinn, diese gemeinsam zu bewältigen“, erklärt der Bürgermeister von Grosbous.

„Ein logischer Schritt“

„Zudem kennen wir uns alle gut und arbeiten auch auf Vereinsebene eng zusammen. Die Fusion mit der Gemeinde Wahl ist deshalb der einzig richtige und logische Schritt“, ergänzt Paul Engel.

Bislang wurde in der Hinsicht nichts dem Zufall überlassen. Man traf sich unter anderem mit Verantwortlichen der Gemeinde Rosport-Mompach, um auszuloten, wie man das Thema Fusion angehen und erfolgreich in die Praxis umsetzen könne. Rosport und Mompach fusionierten am 1. Januar 2018.

Bislang steht die Partnerschaft zwischen Grosbous und Wahl unter einem guten Stern: In den jeweiligen Gemeinderatssitzungen, die am Montag stattfanden, haben sich die Räte einstimmig dafür ausgesprochen. In einer nächsten Phase stehen nun Arbeitssitzungen im Innenministerium an.

