Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Beamten hängten sich aber an die Fluchtfahrerin dran – und konnten sie schließlich stoppen. Als die Frau das Fenster des Autos öffnete, erschnupperten die Spürnasen der Polizei sofort den Geruch von Marihuana. Nach “mehrmaligem” Nachfragen gestand der Beifahrer, dass er Cannabis mit sich führte. Das berichtet die Pressestelle der Polizei am Montag.

Der Mann händigte den Beamten ein 21 Gramm schwere Stück Haschisch aus. Als sie das Fahrzeug durchsuchten, fanden sie zudem eine kleine Waage und Drogenzubehör. Ein Drogenschnelltest bei der Fahrerin stellte sich als negativ heraus.