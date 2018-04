Am 12. Mai steht die luxemburgische Hauptstadt wieder ganz im Zeichen des “ING Night Marathon”. In diesem Jahr haben sich insgesamt 16.000 Läufer für dieses Event angemeldet, was gleichbedeutend mit einem neuen Teilnehmerrekord ist. 111 Nationen gehen somit an den Start.

Die Organisatoren bieten mit dem Marathon (42,195 km), dem Halbmarathon (21.0975 km), dem Team Run (42,195 km), dem Minimarathon (4,2 km), dem Mini Minimarathon (1 km), dem “5 k Run for Success” und dem “Roll&Run” ein vielfältiges Rennprogramm an.

Am Parcours auf dem Kirchberg wurde trotz den Bauarbeiten der Tram nichts verändert. Nur an der “Pont Adolphe” werden die Läufer einen anderen Streckenabschnitt wie gewohnt wiederfinden.

Wie schon in den letzten Jahren ist die Veranstaltung restlos ausverkauft.