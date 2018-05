Bei besten Wetter war am Brillplatz in Esch wieder so einiges los: Der Jugenddienst der Gemeinde Esch hatte zum Fest geladen. Bei flotter Musik, energischem Tanzen, und vielen freundlichen Wettbewerben, zauberte das Fest Jung und Alt ein Lächeln aufs Gesicht.

