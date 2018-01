Eine liebevolle Mama hat auf Facebook eine Hilfsaktion der etwas anderen Art gestartet. Sie sucht eine alte Puppe. “Die Puppe meiner Tochter Diana ist mittlerweile 37 Jahre alt und fängt an kaputt zu gehen”, schreibt Regina Leder in einem Beitrag in dem Sozialen Netzwerk. Diana sei “schwerstbehindert” und akzeptiere nur diese Art von Puppe. “Vielleicht hat noch jemand eine solche alte Puppe zuhause herum liegen?”, fragt die Mutter. Das “Original” sei Dianas Heiligtum. Fehle das Spielzeug, werde sie unruhig und suche.

Der Beitrag wurde innerhalb nur eines Tages unglaubliche 140.000 Mal geteilt (Stand Freitag, 16 Uhr). Wer weiß – vielleicht findet sich ja eine Puppe in Luxemburg? Falls ja, geben Sie Regina Leder – und uns – Bescheid.