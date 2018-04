Bei einer bundesweiten Razzia gegen organisierte Kriminalität am Mittwochmorgen haben Bundespolizisten vier Bordelle und Wohnhäuser in Speyer und Bad Kreuznach durchsucht. Wie die federführende Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilte, gab es in Rheinland-Pfalz keine Festnahmen. Der Einsatz sei ohne Schwierigkeiten verlaufen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Koblenz. Nun werde ausgewertet, was man in den durchsuchten Häusern gefunden habe.

An dem Einsatz in zwölf Bundesländern waren nach Angaben der Bundespolizei mehr als 1.500 Beamte beteiligt. Sie durchsuchten 62 Bordelle, Wohnungen und Büros. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen insgesamt 56 Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 66 Jahren, denen unter anderem Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und Ausbeutung von Prostituierten vorgeworfen wird.

Eine 59-jährige Thailänderin und ihr 62-jähriger deutscher Lebensgefährte sollen thailändische Frauen und Transsexuelle nach Deutschland geschleust haben, wo diese sich unter anderem in drei Einrichtungen in Speyer und einem Haus in Bad Kreuznach prostituiert haben sollen. Gemeinsam mit weiteren Mittätern sollen die beiden Hauptbeschuldigten ein bundesweites Netzwerk aufgebaut haben. Sie wurden am Mittwochmorgen in Siegen festgenommen und sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.