Tierversuche sind und bleiben ein umstrittenes Thema. In Luxemburg werden vor allem Mäuse benutzt, um Experimente durchzuführen. Unter anderem in der Krebsforschung kommen die Säugetiere zum Einsatz.

Tierversuchsgegner behaupten, dass andere Spezies dem Menschen nicht ähnlich genug sind, um Rückschlüsse auf den menschlichen Körper zu erlauben. Wissenschaftler, die auf Tierversuche zurückgreifen, widersprechen dem. Sie sagen, dass sich Menschen und Mäuse etwa sehr wohl ähneln.

In beiden Fällen aber wären Tierversuche nicht zulässig. Wenn andere Spezies dem Menschen nicht gleichen, dann ergeben die grausamen Versuche keinen Sinn. Wenn andere Spezies dem Menschen ähnlich sind, dann sind sie ethisch erst recht nicht zulässig.

Sicher ist, Tiere wie Mäuse, Ratten und Schimpansen, aber auch Fische und Frösche, können Schmerz und Angst empfinden. Sie haben ihre eigenen spezifischen Bedürfnisse nach einem Leben in Freiheit und frei von Schmerz. Daraus ergeben sich Rechte, die durch Tierversuche beschnitten werden.

Luxemburg hat ein innovatives Tierschutzgesetz, das Tieren in seinem ersten Artikel eine Würde zugesteht. Diese Würde wird durch medizinische Eingriffe in den Körper der Tiere und durch das Leben in Gefangenschaft verletzt. Es muss dringend ganz viel unternommen werden, damit Tierversuche abgeschafft und alternative Methoden massiv gefördert und weiterentwickelt werden. Warum also nicht Luxemburg zum tierversuchsfreien Land machen und zum Hotspot für alternative Testverfahren?