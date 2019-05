Von unserem Korrespondenten Werner Kolhoff, Berlin

Enthüllt sind nicht reale Grenzüberschreitungen des Heinz-Christian Strache, enthüllt ist der Charakter des FPÖ-Chefs und österreichischen Vizekanzlers.

Er wäre bereit gewesen, einer reichen Russin Bauaufträge zu überhöhten Preisen zuzuschanzen, also die Steuerkassen zu plündern.

Er wollte mithilfe des russischen Geldes die Presse unter Kontrolle bekommen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zerschlagen. Er sprach von illegalen Praktiken der Parteienfinanzierung, also von Rechtsbruch.

Bemerkenswert ist die Reaktion der AfD. Die ganze Partei, sonst führend auf Facebook und Twitter, ist in Stummheit versunken. Man fühlt sich nicht nur ertappt. Man ist ertappt. Denn dies ist keine österreichische Angelegenheit allein.

Fraktionschefin Alice Weidel hat über Tarnfirmen in der Schweiz Wahlkampfhilfe in Höhe von 132.000 Euro bekommen. Von anonymen Gönnern, deren Absichten niemand kennt.

Bei Parteichef Jörg Meuthen waren es 89.000 Euro. Bei der AfD sind die Preise niedriger, weil sie anders als die FPÖ der Macht noch fern ist. Aber auch die AfD will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zerschlagen, auch die AfD hält enge Bande zu Russland, sogar direkt zu den Besatzern auf der Krim.

Vor allem aber hat die AfD zusammen mit der FPÖ und anderen Parteien für die Wahl am nächsten Sonntag ein rechtes Bündnis geschlossen. Dieses Bündnis will sie auch jetzt nicht aufgeben. Erklärtes Ziel ist es, Europa als funktionierendes Gebilde zu zerschlagen. Renationalisierung. Hoffnungsvoll wird dieser Versuch von Trump und Putin begleitet. Ob auch mit Geld, ist offen. Aber würden Meuthen und Weidel ähnliche Offerten ablehnen, oder Salvini und Orban? Niemand glaubt das noch.

Für die, die sich trotzdem weiterhin für eine rechte Partei interessieren: Nur zu, die gibt es jetzt überall zu kaufen.