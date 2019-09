Nicht alle, die am Sonntag in Brandenburg und Sachsen AfD wählten, sind Faschisten, aber auch nicht alle, die in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Aufstieg Hitlers durch die Wahl der NSDAP ermöglichten, wollten den totalen Krieg, 60 Millionen Tote, Konzentrations- und Vernichtungslager …

Dennoch kam es so. Und auch wenn die demokratischen Kräfte heute wohl anders und besser aufgestellt sind, als sie es vor 80 oder 90 Jahren waren, so sind die Parallelen doch recht deutlich. Eine sehr laute Minderheit von Rechtsextremen steht einer sehr leisen Mehrheit gegenüber und das blöde Geschrei findet offensichtlich mehr Gehör als die stille Ablehnung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

Die Gedenkfeiern an den Generalstreik in Luxemburger Stahl- und Lederwerken, in Schulen und bei der Bahn sollten in diesem Sinne als Beispiel gesehen werden, als Ermutigung, sich den faschistoiden bis faschistischen Tendenzen entgegenzustellen.

Das Vorbild, das mutige Menschen vor 77 Jahren gaben und teils mit Repressalien, teils mit ihrem Leben bezahlten, darf nicht zu einer nostalgisch verklärten, abstrakten Beweihräucherung längst vergangener „Heldentaten“ werden, sondern muss ein aktuelles Fanal gegen Dummheit und Hass der extremen Rechten bleiben. Nur so wird den Resistenzlern von damals die Ehre erwiesen, die ihnen zusteht, nur so bleiben sie lebendig.