Betrauert und beweint: Der Tod des 98-jährigen Großherzogs Jean hat ein Land in kollektive Depression geworfen. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls der Blick auf die mediale Berichterstattung der vergangenen Tage. Kritischer Impetus wurde gegen würdigende Hofberichterstattung eingetauscht: Jean de Luxembourg war mal ein Held, mal Vater der Nation, mal pflichtbewusster Staatsmann, ein Befreier von Fremdherrschaft oder einfach nur einer von uns.

Aber auch jenseits der journalistischen Medien war die Trauer groß, es überwog ein tiefer Respekt gegenüber dem verstorbenen Monarchen. Die kollektive Trauer war deshalb keineswegs nur oktroyiert, keineswegs von oben inszeniert, keineswegs nur vorgegaukelt – sie war der Ausdruck einer tatsächlichen Betroffenheit der Bevölkerung.

Die Frage, die sich dennoch stellt: Wie erklärt sich diese rege Anteilnahme? Mehr als 200 Jahre nach Beginn der Säkularisierung, der Transformation von Macht in liberale Verfassungen und dem zunehmenden Abbau von angeborenen Privilegien steht die Monarchie mit ihrer tradierten Herrschaftsordnung eigentlich bar jeder modernen Wertvorstellung. Woher rührt also diese innige Verbundenheit mit der Monarchie?

Eine Prise devotes Verhalten ist wohl nicht von der Hand zu weisen, allein als Erklärung reicht es nicht. Der Schriftsteller Stefan Zweig liefert einen anderen Hinweis. In seinem Magnum Opus „Die Welt von Gestern“, das er in der zerrissenen Zwischenkriegszeit verfasst hat, beschreibt er Kaiser Franz Joseph I. von Österreich als „wunderbares Symbol der Stetigkeit“. Der Habsburger Monarch, der von 1848 bis zu seinem Tode 1916 im Amt war, habe dafür gesorgt, dass Jahr für Jahr die Welt berechenbar war und in ruhigen Bahnen lief. Er war bei allen revolutionären Veränderungen der Moderne ein Orientierungspunkt und vermittelte ein beruhigendes Gefühl der Stetigkeit, der Berechenbarkeit.

Auch heute bietet die Monarchie für viele, die durch die Veränderungen der Globalisierung verschreckt oder gar heimatlos geworden sind, ein Gefühl von Heimat und Kontinuität. Das zeigt sich im Kleinen, wenn vorder- oder ostasiatische Restaurantbesitzer das Abbild der großherzoglich Paares aufhängen. Und im Großen, bei der Anteilnahme an höfischem Zeremoniell.

Doch auch das allein reicht als Erklärung noch nicht. Die adligen Familien von heute bieten neben ihrer Stetigkeit auch Unterhaltungswert. Die Monarchie ist eben nicht nur Herrscherhaus, sondern im Medienzeitalter auch ein Teil der Popkultur: Geburten, Hochzeiten, Geburtstage, Sterbefälle, Scheidungen und andere Fehltritte. Es menschelt am Hof und die Menschen lieben diese „People’s stories“.

Schillernd farbenfrohe Ereignisse beobachten und sich gleichzeitig in einer Gemeinschaft beheimatet fühlen, das macht wohl den Charme der Monarchie im 21. Jahrhundert aus. Oder wie eine Journalistin es einmal formuliert hat: „Den Haff ass den Haff.“