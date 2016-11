Auf Sicherheitskurs

Am Donnerstag, den 17. November, fand im Centre de Formation pour Conducteurs CFC in Colmar-Berg die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Fahrer-Weiterbildungs-Zentrums statt. In Anwesenheit des Erbgrossherzoglichen Paares ging Paul Schmit, Präsident des Verwaltungsrates, auf die Entstehungsgeschichte und die Initiatoren des Projektes und auf wichtige Etappen des Centre ein, der am 12. Juni 1996 offiziell eröffnet worden war.

CFC-Direktor Marc Pannacci erklärte den zahlreichen Gästen die einzelnen Ausbildungskurse und erläuterte mit Zahlenmaterial und Unfallstatistiken den früheren und derzeitigen Stand und Aktionsbedarf in Sachen Unfallverhütung. Die Vision Zero müsse weiterhin das Ziel aller Anstrengungen bleiben, so Pannacci , der ebenfalls auf das neue, 2013 in Betrieb genommene Zentrum in Sanem einging, wo Berufs-Kraftfahrer und Busfahrer gemäss einer EU-Direktive von 2009 bei Erwerb des Führerscheins einen Ausbildungskurs und anschliessend im 5-Jahre-Rhythmus Weiterbildungskurse belegen müssen. Insgesamt zählten die beiden Zentren in Colmar-Berg und Sanem bislang über 162.000 Teilnehmer, davon über 112.000 Auto- und Motorradfahrer in den obligatorischen Kursen nach dem Erwerb des Führerscheins.

Minister François Bausch gratulierte dem Team um Marc Pannacci für die bemerkenswerte Erfolge in den 20 Jahren und betonte, dass trotz einer ermutigenden Bilanz weitere Anstrengungen unternommen werden, um das Bewusstsein aller Fahrer in Sachen verantwortungsbewusstes Fahren weiterhin zu fördern.