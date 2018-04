Seit knapp zwei Wochen ist klar: Die “Chapelle”, eine Auftragsarbeit des belgischen Künstlers Wim Delvoye, die zwölf Jahre lang im Mudam stand, wird abgebaut. Bisher gelangten jedoch nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit, die zudem mehr Fragen aufwarfen, als dass Antworten geliefert worden wären. Es besteht Gesprächsbedarf. Und zwar an mehreren Fronten.

Von Anne Schaaf und Jeff Schinker

Die Kapelle nach gotischem Vorbild samt ihrer subversiven Kirchenfenster kann durchaus als politische Kunst verstanden und interpretiert werden. Dass das Gebäude im Gebäude nun aber weichen soll, damit der Raum für pädagogische Zwecke genutzt werden kann, lässt dem Werk unter den derzeitigen Umständen eine weitere politische Konnotation zukommen – und zwar ohne Zutun des Künstlers. Denn der Umgang mit der dargestellten Kunst wird zum Politikum.

Indes stellt Kunst in der aktuellen Diskussion um den baldigen Abbau längst nicht mehr den Hauptinhalt dar. Geht es hier auch um Machtspiele? Wer verfügt genau über ein Mitbestimmungsrecht? Wem gegenüber ist Rechenschaft abzulegen? Spielen Standpunkte aus der Zivilgesellschaft in dieser Debatte überhaupt eine Rolle? Wir finden schon. Daher haben wir unterschiedlichen Akteuren die Möglichkeit gegeben, ihre Einschätzung zu der Frage zu äußern, ob in diesem Kontext von einer Zweckentfremdung der Kunst durch die Politik die Rede sein kann.