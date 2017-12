Wieder einmal wurden Fußgänger auf Luxemburgs Straßen angefahren. Laut Bericht der Rettungsdienste wurden am Samstagabend gegen 18:20 Uhr zwei Personen in der rue du Canal in Esch/Alzette von einem Fahrzeug erfasst. Ob und wie schwer sie dabei verletzt wurden ist nicht bekannt.

Damit erhöht sich die traurige Statistik der angefahrenen Fußgänger auf über 20 allein in diesem Monat. Zwei Personen sind sogar an den Folgen der Unfälle gestorben, mehrere andere wurden schwer verletzt.