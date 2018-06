Seit dem Jahr 2000 haben sich die Preise für Wohnimmobilien in Luxemburg mehr als verdreifacht. Im gleichen Zeitrahmen haben sie in der Eurozone um 60 Prozent zugelegt. Das schreibt die Luxemburger Zentralbank (BCL) in ihrer gestern veröffentlichten “Revue de stabilité financière”.

In den Jahren 2000 bis 2007 habe das durchschnittliche Wachstum der Preise bei 10,7 Prozent pro Jahr gelegen, so die BCL. Nach einem leichten Preisrückgang im Jahr 2009, nach der Finanz- und Schuldenkrise, haben die Preise wieder zugelegt. Jedoch sind sie laut Rechnungen der Zentralbank danach mit einem langsameren Rhythmus von nur noch fünf Prozent pro Jahr gestiegen. Am Ende des Jahres 2017 hätten die Preise für Immobilien in Luxemburg demnach 49 Prozent über ihrem Niveau von 2009 gelegen, meint die Zentralbank.

In der Eurozone haben die Preise (im Durchschnitt) jedoch deutlich langsamer zugelegt als in Luxemburg. Hier lagen die Preise für Wohnimmobilien am Ende des Jahres 2017 nur gut acht Prozent über ihrem Niveau von 2009. Die Zentralbank geht davon aus, dass die Preise auch weiterhin hoch bleiben werden. Dazu tragen die dynamische Wirtschaft und das günstige Zinsumfeld, aber auch der weiterhin hohe Unterschied zwischen Angebot und Nachfrage bei.

Die Zentralbank, die in diesem Bericht die Finanzstabilität des Landes unter die Lupe nahm, stellte fest: Mit den hohen Preissteigerungen bei Immobilien konnte das verfügbare Einkommen der Haushalte nicht mithalten. Sie müssen sich bei einem Immobilienkauf höher verschulden – was gleichzeitig weniger Kaufkraft bedeutet.