1 Die „Bätschi“-Frau

Die Enttäuschung über die Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles ist groß. Ihr ist es nicht gelungen, nach der desaströsen Bundestagswahl die SPD flottzumachen. Im Gegenteil: Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen gingen verloren. Hinzu kommen überdrehte Auftritte („Bätschi“) und Fehler wie in der Maaßen-Affäre. Auf einer Klausur am Wochenende will man das Ruder nun herumreißen mit Beschlüssen, die das soziale Profil schärfen sollen. Wird die Europawahl dennoch zum Debakel, und sollte zugleich das Stammland Bremen abhandenkommen, drohen Nahles und der SPD Chaostage.