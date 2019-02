Die SNCT hat zum 1. Februar 2019 ihre Tarife erhöht. Grund dafür: Die Kontrollstation muss ihre Kosten decken. Das konnte sie aber nicht mehr, weil es seit der Reform vor drei Jahren weniger Kontrollen gibt. Das gab die SNCT in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt.

Bis zur Reform der technischen Kontrolle im Jahr 2016 waren die Tarife durch ein großherzogliches Reglement festgelegt – dadurch waren sie stabil und im Vergleich zu den Nachbarländern relativ niedrig, schreibt die SNCT in einer Pressemitteilung am Dienstagnachmittag. Mit der Reform habe sich die Prüfgesellschaft an europäisches Recht angepasst und ist in ein Konkurrenzverhältnis mit anderen Kontrollstationen getreten.

Die Reform regelte auch, wie oft die Luxemburger zur Kontrolle mussten. Dauerte es vor 2016 bei Neuwagen noch dreieinhalb Jahre bis zum ersten Check – danach mussten die Autofahrer jährlich ran – wurde dieser Rhythmus 2016 deutlich gestreckt. Seit 2016 müssen Neuwagen erst nach vier Jahren in die Kontrolle, das nächste Mal zwei Jahre später. Erst dann geht es im jährlichen Turnus weiter, erklärt eine SNCT-Sprecherin gegenüber dem Tageblatt.

Mit den längeren Prüfintervallen begründet die SNCT die Erhöhung der Preise: “Die Häufigkeit der Kontrollen hat infolge der Reform abgenommen und deshalb sind die Betriebseinnahmen gesunken”, schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung.

Investitionen in die IT-Infrastruktur

Die Serviceleistungen für die Kunden werden verbessert, teilt die SNCT mit. Ab dem 18. Februar 2019 wird eine bessere Terminvergabe für professionelle Kunden eingeführt, ab dem 4. März passiert dies auch für Privatkunden.

Die Preiserhöhung war auf heftige Kritik gestoßen. Der Automobilclub ACL fand am Montag, die Verteuerung trage “eindeutig einen politischen Stempel”: Die Regierung wolle das Autofahren in Luxemburg verteuern, ohne für den Großteil der Menschen effiziente Alternativen verwirklicht zu haben.

Die Verbraucherschutz-Vereinigung UCL (“Union luxembourgeoise des consommateurs”) forderte eine Rücknahme der “unverschämten” Erhöhung.