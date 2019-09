Umweltministerin Carole Dieschbourg (“déi gréng”) könnte am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz Stellung zur Affäre “Haus im Grünen” beziehen. In der kurzfristig angesetzten Veranstaltung will die 41-Jährige über “einige Bauprojekte in einer Grünzone” sprechen.

Das von Dieschbourg geleitete Umweltministerium hatte bauliche Veränderungen auf einem Grundstück des Differdinger Bürgermeisters Roberto Traversini am 12. August nachträglich genehmigt. Traversini, ebenfalls Grünenpolitiker, war über die Affäre gestürzt. Die Oppositionspartei CSV hatte laut der Zeitung Le Quotidien daraufhin ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das zu dem Schluss kommt, dass die von Dieschbourg erteilte Genehmigung im Widerspruch zu einer großherzoglichen Verordnung steht, da das Grundstück in einer Grünzone liegen würde. Die Verordnung besage, dass jegliches Bauen in einer Grünzone untersagt ist.

CSV-Fraktionschefin Martine Hansen bestätigte die Existenz des Rechtsgutachtens gegenüber dem Tageblatt: “Das Naturschutzgebiet ‘Prënzebierg’ ist eine Zone A – und dafür gibt es keine Baugenehmigung”, sagt Hansen. “Was Dieschbourg getan hat, ist nicht konform mit dem Gesetz.” Laut Quotidien besagt das Gutachten, Dieschbourg hätte die Fortsetzung der Arbeiten auf Traversinis Land verbieten und den Fall der Staatsanwaltschaft melden sollen, weil es sich um eine Straftat handelt. Laut Quotidien wirft die CSV der Grünenpolitikerin “Günstlingswirtschaft” vor.

sen