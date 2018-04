Die Luxemburger Staatsanwaltschaft reagiert auf die tödliche Verfolgungsjagd, die am Wochenende einen Polizisten das Leben kostete.

Am Samstag verunglückte auf der N7 in der Höhe von Lausdorn ein Polizist tödlich. Dabei wurde eine Polizistin lebensgefährlich verletzt und drei weitere Beamte erlitten leichtere Verletzungen. Auslöser des Ganzen war eine missglückte Verfolgungsjagd.

Ein 37-jähriger Mann aus dem Norden Luxemburgs war aus einer Polizeikontrolle geflüchtet. Fünf Beamte nahmen in einem Polizei-Kombi und einem Transporter die Verfolgung auf. Durch ein Wendemanöver des Kombis rammte der Transporter den anderen Einsatzwagen mit voller Wucht.

Die Polizei konnte den Flüchtigen noch am Samstagnachmittag finden. Er wurde am Sonntag dem Untersuchungsrichter in Diekirch vorgeführt und gestand vor der Polizei unter Alkoholeinfluss geflüchtet zu sein. Der Untersuchungsrichter beschuldigt den Mann des “homicide involontaire et de coups et blessures involontaires”.

Schwere Straftat

Durch seine Weigerung, sich der Polizeikontrolle zu unterwerfen, und durch seine Flucht sei der Mann Schuld an einer Verfolgungsjagd, die einen Polizisten das Leben kostete und drei weitere mehr oder minder schwer verletzte, so die Staatsanwaltschaft am Sonntagabend in einer Pressemitteilung. Der 37-Jährige wird des Totschlags und des Fahrens unter Alkoholeinfluss beschuldigt.

Die Staatsanwaltschaft weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahren unter Alkoholeinfluss eine schwere Straftat darstellt, die mit maximal drei Jahren Haft, einer Geldstrafe und einem Fahrverbot von bis zu 15 Jahren bestraft werden kann.

Bei einem durch Trunkenheit oder Geschwindigkeitsübertretung verursachten Unfall kann der verantwortliche Fahrer bis zu drei Jahre Haft erhalten, wenn das Opfer verletzt wurde oder bis zu fünf Jahre, wenn das Opfer an den Folgen des Unfalls stirbt. Das Fahrzeug, mit dem die Straftaten begangen wurden, kann ebenfalls beschlagnahmt werden.

Der Untersuchungsrichter von Diekirch hat einen Haftbefehl gegen den Angeklagten erlassen und ihn deshalb in Untersuchungshaft genommen. Die gerichtlichen Ermittlungen werden fortgesetzt wie die Ermittlungen der Generalinspektion der Polizei (IGP).