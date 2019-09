Zwei Studien haben sich mit der Entwicklung der Lebensmittelpreise in Luxemburg befasst. Das Ergebnis: Esswaren sind hierzulande teuer, im EU-Vergleich liegen sie sogar 25 Prozent über dem Durchschnitt.

Laut einer Eurostat-Studie sind Esswaren hierzulande um 25 Prozent teurer als im EU-Durchschnitt. Damit liegt das Großherzogtum gleichauf mit Österreich – nur in Dänemark müssen die Konsumenten mehr für Obst, Gemüse und Co. ausgeben. Getreideprodukte sind in Luxemburg 27 Prozent teurer, Fleisch gar 41,5 Prozent. Nur in zwei Bereichen schneidet das Land besser ab: Tabakwaren und alkoholische Getränke gibt es hier zu günstigeren Preisen als in anderen EU-Ländern.

Die zweite Studie vergleicht die Luxemburger Preise mit denen aus den Nachbarländern. In der “Etude 4 frontières” kommt man hingegen zu dem Schluss, dass Luxemburg im Vergleich zum Rest der Großregion “nur leicht teurer” ist. Die Preise für Nahrungsmittel liegen demnach 8 Prozent über dem Durchschnitt. Günstiger als in den Nachbarländern sind Getränke sowie Pflegeprodukte.

Vize- und Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) bestätigt diese Studienresultate gegenüber dem LSAP-Abgeordneten Mars di Bartolomeo, der sich mit einer parlamentarischen Anfrage an ihn gewendet hat.

Anbieter und der Einzelhandel

Welche Faktoren tragen zu diesen Ergebnissen bei, wollte Mars di Bartolomeo wissen. Ministerin Schneider unterstreicht in seiner Antwort, dass sich die Studien lediglich auf Preisentwicklungen beziehen. Mögliche Gründe wie Einkommen, Steuern, Wohnpreise und Öffnungszeiten im Handel seien hier nicht berücksichtigt.

In diesem Kontext weist er auf die Situation des Einzelhandels und auf die “restrictions territoriales de l’offre” (RTO) in Luxemburg hin. Laut einem Bericht des “Observatoire de la formation des prix” können es Hersteller aus dem Ausland ablehnen, ihre Waren an die hiesigen Einzelhändler zu schicken. Die Wahl des Anbieters mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis wird dadurch erschwert.

Die EU-Kommission will sich näher mit dem Thema befassen und eine ausführliche Studie zu den RTO durchführen.