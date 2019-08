Feuer in Tetingen: Um 11 Uhr wurde am Samstagmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde gemeldet. Laut dem Einsatzzentrum CGDIS waren mehrere Menschen in ihren Wohnungen eingeschlossen. “Sie konnten sich aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr selbst in Sicherheit bringen”, schreibt das CGDIS in einer Mitteilung.

Feuerwehrleute aus Kayl, Schifflingen und Düdelingen evakuierten die Eingeschlossenen mit Leitern und einem Feuerwehrwagen. Vier Menschen mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus. Das Feuer war nach einer Stunde unter Kontrolle.

Laut Wort war die Ursache für den Brand eine Waschmaschine im Keller.