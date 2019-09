Ein Grundstück von Roberto Traversini (“déi gréng”) soll im allgemeinen Bebauungsplan von einer Kleingartenzone in ein Wohngebiet umgeändert werden. Doch nicht nur die bevorstehende Umklassierung wirft Fragen auf. Auch fehlende Genehmigungen und die Nutzung eines Sozialbetriebs für die Arbeiten sorgen für Unmut bei der Mehrzahl der Oppositionsparteien im Differdinger Gemeinderat. Die DP und “déi Lénk” haben nun den Rücktritt des Bürgermeisters gefordert. Die LSAP geht nicht so weit, verlangt jedoch mehr Transparenz in diesem Dossier.

Roberto Traversini hat das Grundstück in der Nähe der route de Pétange in Niederkorn vor einigen Monaten geerbt. Es grenzt mit Haus und Schuppen grenzen direkt an den Wald. Sie wurden in den 70er Jahren ganz legal dort erbaut. Mittlerweile befinden sie sich in einem Natura-2000-Gebiet und in dem Naturschutzgebiet “Prenzebierg”. Als der allgemeine Bebauungsplan im Jahr 1981 geändert wurde, fanden sich eine handvoll Häuser nicht mehr in diesem Bauperimeter wieder. Im PAG werden sie seitdem als “Kleingarten und Gärtnereigebiet” geführt.

In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Bauarbeiten auf Traversinis Grundstück durchgeführt. So wurden zum Beispiel Fenster und Türen ersetzt. Auch an und neben dem Holzhaus wurden Arbeiten durchgeführt. Zudem wurden mehrere Bäume gefällt und große Mengen Erde bewegt.

Pressekonferenz am Mittwoch (Foto: Alain Rischard)

“Wie uns mehrere Quellen in den zuständigen Ministerien bestätigt haben, wurde jedoch keine der nötigen Genehmigungen erteilt”, erbost sich Gary Diderich (déi Lénk) am Mittwoch (11.9.) – im Rahmen einer Pressekonferenz, zu der die DP, die Linken und die LSAP geladen hatten.

Erst Mitte August hat die grüne Umweltministerin Carole Dieschbourg rückwirkend eine Genehmigung für einzelne Bauarbeiten auf dem Grundstück erteilt. “Diese Genehmigung gilt jedoch nicht für das Fällen der Bäume in dem Schutzgebiet”, ergänzt François Meisch (DP).

Anfang August hatte Traversini auf Anfrage des Tageblatt noch erklärt, dass alle Arbeiten regelkonform durchgeführt worden seien.

Dem Naturschutzgesetz vom 18. Juli 2018 zufolge können Verstöße strengstens geahndet werden: Laut Artikel 75 kann eine Geldstrafe zwischen 251 und 750.000 Euro, aber auch eine Haftstrafe bis zu sechs Monaten ausgesprochen werden.

Einige der Umbauarbeiten sollen diesen Sommer vom örtlichen Cigl durchgeführt worden sein. Der Cigl ist eine soziale Initiative der Gemeinde zur beruflichen Wiedereingliederung. An ihrer Spitze steht als Präsident Roberto Traversini. Auch hier Kritik von Diderich: “Die Dienstleistungen des Cigl können nur von Bürgern über 60 Jahre in Anspruch genommen werden. Warum der Cigl auf besagtem Grundstück gearbeitet hat und wer die Kosten übernommen hat, wurde uns noch nicht beantwortet, obwohl wir Anfragen an Mitglieder des Verwaltungsrates gestellt haben. ”

Traversini will sich kommende Woche äußern

Die demokratische Partei und “déi Lénk” forderten den Bürgermeister zum sofortigen Rücktritt auf, da politische Amtsträger, die sich nicht an die Gesetze halten, nicht tragbar seien und bei der Bevölkerung nur das Misstrauen in die Politik verstärken würden. Erny Muller von den Sozialisten verlangte nach mehr Transparenz in diesem Dossier, um sich ein besseres Urteil bilden zu können. Kommende Woche wird sich der Bürgermeister zu den Vorwürfen auf einer Pressekonferenz äußern.

Der Bebauungsplan befindet sich zurzeit auf dem Instanzenweg. Erst wenn das Umweltministerium grünes Licht gegeben hat, kann die Umklassierung durchgeführt werden. Mit einer Antwort des zuständigen Ministeriums ist nicht vor Oktober zu rechnen.