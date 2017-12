Der Luxemburger Wetterdienst Meteolux hat seine Wettervorhersage für den Jahreswechsel veröffentlicht. Und wie es aussieht, werden wir an Silvester (ausnahmsweise) einmal nicht bei absoluter Schlotterkälte die Böller abfeuern. Drei bis fünf Grad sagen die Wetterfrösche vom Findel für Silvester in Luxemburg voraus – mindestens. Örtlich (und tagsüber) können es sogar bis zu zehn Grad werden.

Einen großen Wermutstropfen haben die Meteorologen dennoch zu vermelden. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach regnet es am Sonntag ordentlich. Dafür soll der Wind, der am Samstag mit bis zu 75 km/h übers Großherzogtum streichen soll, etwas nachlassen. Die Vorhersage ist natürlich noch mit Vorsicht zu genießen – denn je weiter in die Zukunft geschaut wird, desto ungenauer wird die Prognose.

Anzeige

Für die kommenden Tage erwartet Meteolux jedoch einen kleinen Kälteeinbruch. Am Dienstag klettert das Thermometer auf maximal sieben Grad (Tiefsttemperatur: zwei Grad), dann zeigt der Pfeil nach unten. Am Mittwoch wird es bis zu minus ein Grad, am Donnerstag und Freitag sogar bis zu minus drei. Der Samstag ist von den Temperaturen her etwas freundlicher: Meteolux meldet zwischen sechs und acht Grad – aber Regen und starke Winde.