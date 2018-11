Die Zeit der Weihnachtsmärkte hat begonnen. Mit stimmungsvoller Beleuchtung, Glühwein und mehr als 30 Verkaufsständen aus fünf Ländern mit Dekorations- und Geschenkideen aller Art bot die elfte Ausgabe des „Wanter-Feeling“ im Schlosspark von Sanem einen ersten Vorgeschmack auf die Weihnachtszeit.

Von unserem Korrespondenten Marc Gatti

Eine besonders gute Wetterlage und die einmalige Kulisse des Schlossparks, gemischt mit neuen Ideen und Altbewährtem garantierten der regional beliebten Veranstaltung am vergangenen Wochenende den gewünschten Erfolg. Die dreitägige Veranstaltung hatte ihren Start am Freitagabend und begann musikalisch mit „Heavy Petrol“ und Fritz (Piano, Rock’n’Roll). Für das leibliche Wohl der Besucher war bestens gesorgt, dafür zeichneten wie üblich die lokalen Vereine verantwortlich.

Drei Dutzend Stände

Am Samstag und Sonntag öffneten auch die knapp drei Dutzend Verkaufsstände der Händler aus Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Zum Verkauf wurden neben Pflanzen der Saison auch Dekorationsartikel für den Innen- und Außenbereich, Geschenkideen wie Schmuck sowie warme Schals, Hüte und Mützen angeboten.

Mit Glühwein, Kaffee, Tee oder einer heißen Schokolade konnten die vielen Besucher sich bei einem großen Lagerfeuer aufwärmen. Darüber hinaus gab es viel Animation für Groß und Klein. Eine Wahrsagerin wagte in ihrem Wohnwagen einen Blick in die Zukunft.

An kulinarischen Spezialitäten hatte „Wanter-Feeling 2018“ auch so einiges zu bieten. Highlight war der frisch vor Ort geräucherte Lachs. Für die nötige winterliche Stimmung sorgten die „Coopérations de Wiltz“ mit ihren Lampion-Installationen.