Beamte der der Police Grand-Ducale haben bereits am 13. Dezember Hunderte Gifttiere in der Wohnung eines Tierhändlers beschlagnahmt. Das teilt die Luxemburger Staatsanwaltschaft am Montag mit. Mit dabei waren auch Vertreter der Veterinärverwaltung sowie der Wildtier-Pflegestation in Düdelingen und des Tierparks Parc Merveilleux in Bettemburg.

Insgesamt wurden 252 Schlangen, Skorpione und Tausendfüßler beschlagnahmt. Laut Staatsanwaltschaft waren darunter 123 giftige Tiere. Die Gifttiere wurden zu einer Spezial-Auffangstation in München gebracht, die anderen Tiere konnten im Wildpark Parc Le’h in Düdelingen untergebracht werden.

Der Vorwurf lautete auf Verstöße zum Tierschutzgesetz. Der Händler wurde mit einer Geldstrafe belegt, die Untersuchungen laufen aber noch.