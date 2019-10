Schierens Bürgermeister André Schmit hat am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. Das berichtet RTL. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend will der LSAP-Politiker seine Entscheidung demnach offiziell verkünden. Laut RTL will er damit Schaden von der Gemeinde abhalten.

Hintergrund ist der neue PAG der Gemeinde, über den noch abgestimmt werden muss. Im Plan ist eine Erweiterung vorgesehen, die auch das Haus des Bürgermeisters betreffen würde. Das Vorhaben wurde laut RTL bereits 2007 beim Ministerium angefragt. Damals hatte Schmit noch kein politisches Mandat inne. Das Ministerium habe den Plan als “Retourkutsche” für einen anderen Streit abgelehnt, sagt Schmit laut RTL.

Laut RTL soll François Wirth Nachfolger von Schmit werden.