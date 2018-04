Als es zu dem schwerwiegenden Unfall in Lausdorn zwischen den beiden Polizeifahrzeugen kam, lief beim Rettungsdienst längst nicht alles glatt. Beim Unfall kam ein Polizist ums Leben, seine Beifahrerin schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Während die erste Ambulanz bereits nach 22 Minuten vor Ort war, brauchte der Rettungswagen aus Ulflingen fast eine Stunde um den Unfallort zu erreichen.

Nach Berichten am Dienstag, hätte es durch das Fehlen dieses Rettungswagen Probleme bei der Bergung der Verletzten gegeben. Am Mittwoch melden sich nun die Rettungsdienste selbst zu Wort. Um 1:54 Uhr wäre der erste Notruf im Einsatzzentrum eingegangen. Um 1:56 Uhr wäre der Alarm an die Einheiten ausgegangen. Um 2:16 Uhr, also nach knapp 22 Minuten, sei die erste Ambulanz aus Hosingen an der Unfallstelle gewesen. Nur zwei Minuten später trifft der ersten Feuerwehrwagen aus Weiswampach ein. Nach 27 Minuten fährt auch der Rettungswagen aus Ulflingen los und trifft etwa eine Stunde nach dem ersten Notruf am Unfallort ein.

Allerdings habe die verspätete Ankunft des Rettungswagen nicht die medizinische Versorgung der Unfallopfer behindert, betonen die Rettungsdienste. Diese seien bereits bei der Ankunft der Feuerwehr aus Weiswampach notversorgt worden. Von Anfang an habe man auch beide Passagiere über die Beifahrerseite erreichen können. Die schwerverletzte Beifahrerin konnte ohne zusätzliche Maschinen aus dem Autowrack geborgen werden. Der verstorbene Fahrer konnte noch vor dem Eintreffen des Bergungswagen aus Ulflingen von den Feuerwehrleuten vor Ort aus dem Auto geschnitten werden.

Außerdem weisen die Rettungsdienste RTL-Berichte zurück, denen zufolge es zu einem Irrtum in der Notrufzentrale gekommen sei. Allerdings habe es Probleme bei dem Notfallalarm gegeben und man hätte den Rettungswagen mit der hydraulischen Vorrichtung zur Bergung von Unfallopfern sofort alarmieren müssen. Die Probleme und die dadurch erfolgt Verspätung hätten aber ins keinster Weise die Versorgung der Opfer gefährdet.