Der Streik im Bettemburger Pflegeheim nimmt offenbar unappetitliche Formen an. Am Dienstag ging ein Brief der Copas, dem Dachverband der Luxemburger Pflegeinstitutionen, an die Mitgliedshäuser des Verbandes. Das Schreiben war von vom Copas-Präsidenten Marc Fischbach unterzeichnet. Er bittet darin die Pflegeheime, Personal nach Bettemburg zu entsenden. “Illegalerweise”, wie OGBL-Sekretärin Nora Back erklärt. Es handele sich dabei um eine klare “violation du code de travail”. Die Gewerkschaft werde klagen.

Mehrere Häuser – beziehungsweise deren Belegschaften – haben die Bitte bereits abgelehnt. So wird Servior sich nicht an der Gegenaktion zum Streik beteiligen. Auch die Fondation Pescatore will keine Streikbrecher entsenden. Der OGBL fordert alle Personaldelegationen der Pflegeheime auf, sich gegen diese Methoden zu wehren. Um gegen Streikbrecher vorzugehen, wird die Gewerkschaft Kontrollen bei den Eingängen des Heims durchführen.

Mittlerweile, so Back, funktioniere das Bettemburger Institut nicht mehr; es sei überfällig, dass die Regierung sich einschalte. Insbesondere Familienministerin Corinne Cahen und Sozialminister Romain Schneider seien jetzt gefordert.