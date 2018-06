In Luxemburg sind offiziell 41.245 Hunde gemeldet. Darunter befinden sich etwa 500 gefährliche Rassehunde – sogenannte Kampfhunde. Es handelt sich dabei um die Rassen Staffordshire Bullterrier, Mastiff, American Staffordshire Terrier, Tosa und Pitbulls. Wer sich einen solchen Hund zulegen möchte, für den gelten besondere Auflagen: Hundeführerschein und eine offizielle Anfrage beim Landwirtschaftsministerium.

Fabienne Matagne findet das ungerecht. Sie ist selbst Besitzerin einer der gelisteten Hunde und kann nicht nachvollziehen, warum für manche Rassen besondere Gesetze gelten. Zwar können Hunde für Menschen durchaus gefährlich werden, allerdings liege das weniger an der Rasse oder der Natur des Hundes, sondern vielmehr am Menschen. Es komme auf Erziehung und Umgang an. Deshalb fordert sie: Abschaffung der Rasselisten und Hundeführerschein für alle.

Bereits 2012 startete sie eine Petition, um das Gesetz zu reformieren: Alle Hunde sollten gleichgestellt werden. Verhaltensauffällige Hunde zudem den Behörden gemeldet werden – unabhängig der Rasse. Die Petition erreichte rund 2.900 Unterzeichner und verfehlte das nötige Quorum zum Hearing in der Chamber nur knapp. Dieses Jahr versuchte sie es erneut – mit Erfolg. Die Petition 966 erhielt rund 4.900 Stimmen und Matagne damit eine Einladung ins Parlament.

Gesprächsbereiter Minister

Gestern stellte sie ihr Anliegen vor: „Kein Gesetz wird Hunde davon abhalten, Menschen zu beißen“, so Matagne. Hingegen könnten durch Sensibilisierung und Prävention Übergriffe auf Menschen minimiert werden. Sie forderte mit Verweis auf die Gesetzgebung in Italien und Holland nicht nur eine Gleichstellung der Hunderassen, sondern auch die selben Auflagen für alle Hundebesitzer: Hundeschulen und Training, damit Besitzer den richtigen Umgang mit ihren Tieren erlernen.

Das Anliegen der Petition trat bei Parlamentariern sowie bei Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (DP) auf offene Ohren. Alex Bodry (LSAP) betonte, dass das Gesetz von 2008 aus einem emotionalen Impuls verabschiedet wurde, nachdem es mehrere Todesfälle im Ausland gab. Er sei persönlich nicht der Auffassung, dass der Gesetzgeber hätte aktiv werden müssen.

Auch andere Parlamentarier wie Max Hahn (DP) oder Aly Kaes (CSV) schlossen sich der Auffassung von Matagne an, dass es in erster Linie auf den Besitzer ankomme und weniger auf den Hund.

Minister Etgen zeigte sich anschließend gesprächsbereit. Er stellte eine Überarbeitung des Gesetzes in Aussicht. Die Menschen müssten stärker in Verantwortung gezogen werden. Und tatsächlich könne er sich auch eine Abschaffung der Rasselisten vorstellen.