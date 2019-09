Das Gartenhäuschen, das Differdingens Bürgermeister Roberto Traversini so viele Probleme bereitet hat, soll weg. Das berichtet Radio 100,7. Der Grünenpolitiker war um die Affäre um das Gebäude und das Grundstück gestürzt – am 20. September hatte er seinen Rückzug vom Posten des Bürgermeisters der drittgrößten Stadt Luxemburgs erklärt.

Traversini wurde unter anderem vorgeworfen, an dem Gartenhäuschen nicht genehmigte Renovierungsarbeiten durchgeführt zu haben. Hinzu sollen Mitarbeiter der Beschäftigungsinitiative CIGL auf dem Grundstück gearbeitet haben. Das CIGL soll normalerweise Bedürftigen helfen.

Antrag auf Abriss

Wie 100,7 aus „gut informierten Quellen“ erfahren haben will, soll Traversini vor ein paar Tagen einen Antrag gestellt eingereicht haben, um das Gartenhäuschen abzureißen. Ob diesem statt gegeben werden kann, ist unklar.

Der Schuppen befindet sich seit einigen Jahren in einem Natura-2000-Gebiet und in dem Naturschutzgebiet „Prënzebierg“. Als der allgemeine Bebauungsplan (PAG) im Jahr 1981 geändert wurde, fanden sich eine Handvoll Häuser nicht mehr in diesem Bauperimeter wieder. Im PAG werden sie seitdem als „Kleingarten und Gärtnereigebiet“ geführt. Nun soll das Haus von einer Kleingartenzone in ein Wohngebiet „übersiedeln“.

sen