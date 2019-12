Claude Tonino wird neuer Bürgermeister von Vianden. Darauf hatten sich am Freitagnachmittag die Ratsmitglieder in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen geeinigt.

Bisher hatte Tonino das Amt des Schöffen bekleidet. Dem vorausgegangen war am selben Tag eine Abstimmung über einen Misstrauensantrag. Mit dem eindeutigen Resultat von acht Stimmen gegenüber seiner eigenen wurde Noch-Bürgermeister Henri Majerus dabei vom Gemeinderat abgewählt.

Majerus bleibt aber noch so lange Bürgermeister, bis sein Amtsnachfolger von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) vereidigt wurde. Kevin Pereira Esteves ist hingegen weiterhin Schöffe. Er war erst vor einigen Monaten in den Schöffenrat gerückt, nachdem Joe Heintzen den Posten hingeschmissen hatte. Neu an der Spitze ist Jengel Klasen, der künftig das Mandat des Zweiten Schöffen im Mittelalterstädtchen bekleiden wird.

Vor einer Woche hatte der Gemeinderat den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr gekippt und somit den Weg für einen Misstrauensantrag freigemacht. Es war kein überraschender Sturz. Schon seit Längerem erzählt man sich in dem nur rund 2.000 Einwohner großen Ourtalstädtchen, dass die Zeiten von Henri Majerus als Bürgermeister vorüber seien. Majerus wurde von seinen Kritikern eine ganze Reihe von Dingen während seiner Amtszeit vorgeworfen, wie zum Beispiel Versäumnisse oder Eigenmächtigkeit.