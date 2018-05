Die Pariser Gewerkschafts-Demonstration zum 1. Mai ist von Ausschreitungen überschattet worden. Die Polizei meldete am Dienstag, dass Vermummte Wurfgeschosse gegen Einsatzkräfte gerichtet hätten.

Zudem seien ein Restaurant, ein Geschäft und eine Baumaschine beschädigt worden. Nach Angaben der Behörden hatten sich rund 1200 vermummte Personen auf der Demonstrationsroute versammelt. Auf Fernsehbildern waren unter anderem brennende Mülltonnen zu sehen. Die Polizei setzte nach Angaben des Senders BFMTV Tränengas ein.

.Clashes break out at May Day demonstration in Paris.

Redfish is LIVE from the ground now on YT https://t.co/K1W1KoFbeN and FB https://t.co/qV9uSjaA6G

#MayDay #May68 #1ermai #1deMayo pic.twitter.com/VgDMy7gl8k

— redfish (@redfishstream) 1. Mai 2018