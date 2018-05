Die Verkehrspolizei hat am Dienstagmorgen Jagd auf Stau-Abkürzer gemacht. Auf einer Brücke über der staugeplagten A3 legten sich die Beamten auf die Lauer – und beobachteten, ob Auto- oder Motorradfahrer den Pannenstreifen nutzten, um an der Blechlawine vorbeizudüsen.

64 Fahrer erwischten die Beamten – darunter auch viele Biker, die trotz fließendem Verkehr den Mittelstreifen als Überholspur missbrauchten. Das ist unter bestimmten Bedingungen in Belgien und teilweise in Frankreich zwar erlaubt. Aber nicht in Luxemburg.