Am 14. September wird das neue Shoppingportal letzshop.lu freigeschaltet. Am Mittwoch stellte Staatssekretärin Francine Closener das Projekt vor.

Der Einzelhandel droht von der digitalen Welle überschwemmt zu werden. Das Internet hat das Kaufverhalten der Konsumenten grundlegend verändert. Der Kunde weiß über alles Bescheid und kann ohne Mehraufwand beim besten Anbieter kaufen.

Um einzukaufen, braucht man sich nicht mehr an die Ladenöffnungszeiten zu halten. Man muss sich nicht einmal fortbewegen und findet trotzdem immer das beste Angebot. Beim Onlineshopping entfällt zudem die lästige Parkplatzsuche. Es ist also kein Wunder, dass immer mehr Menschen ihr Geld lieber bei Onlinehändlern lassen.

“92 Prozent der Verbraucher haben schon Einkauf-Apps genutzt”, meinte Staatssekretärin Francine Closener bei der Vorstellung von letzshop.lu. “Bald werden die Millennials die größte Käufergruppe sein.” Der Sprung in die digitale Welt ist also fast schon eine Voraussetzung für das Überleben des Einzelhandels.

Online und lokal einkaufen

“Die Geschäfte müssen dort präsent sein, wo der Kunde ist”, meinte Closener. Doch nur neun Prozent der luxemburgischen Geschäfte bieten ihre Produkte im Internet an. Dies setzt den traditionellen Einzelhandel unter Druck. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Ladenmiete oder das Personal zu bezahlen, für Investitionen in Onlineauftritte fehlt es an Geld, Zeit und dem nötigen Wissen.

“Letzshop setzt da an”, sagte Closener. “Das Shoppingportal unterstützt die Händler beim Sprung ins Internet.” Für 500 Euro pro Jahr bekommen die Geschäfte einen Rundum-Service. Hierzu gehört zuerst, dass sich ein professioneller Fotograf zum Geschäft begibt, um Fotos zu schießen. Anschließend erhält das Geschäft einen Onlineauftritt. Der Ladeninhaber muss nur dafür sorgen, dass seine Produkte in die digitale Vitrine gestellt werden.

“Der Kunde kann dann in den lokalen Geschäften online einkaufen”, meinte Closener. Er hat die Wahl, das Produkt im Laden abzuholen, oder er überlässt dem Paketdienst Michel Greco die Bewältigung der letzten Meter. “Die liefern dann spätestens am zweiten Tag nach der Bestellung.”