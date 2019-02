Am Samstag wird in Luxemburg der traditionelle „Liichtmëssdag“ begangen. Kinder mit bunten Laternen ziehen durch die Ortschaften und singen „Léiwer Herrgottsblieschen“. Zur Belohnung bekommen sie Süßigkeiten.

Am Vorabend des Tages des Heiligen Blasius wird in Luxemburg traditionell der „Liichtmëssdag“ gefeiert. Mit farbenfrohen Lampions ziehen die Kinder von Haus zu Haus, klingeln an der Tür und wenn jemand öffnet (was heutzutage mancherorts nicht mehr selbstverständlich ist), singen sie Folgendes: „Léiwer Herrgottsblieschen, gëff äis Speck an Ierbessen. Ee Pond, zwee Pond, dat anert Joer da gitt der gesond …“

Laut Josy Braun wurden früher an dem Tag Speck, Erbsen, Karnevalsgebäck und andere Lebensmittel erbettelt. Doch mittlerweile bekommen die Kinder eher Süßigkeiten und manchmal Geld als Belohnung für ihre Gesangskünste.

Wegen des gestiegenen Verkehrsaufkommens in den letzten Jahrzehnten werden die Kinder immer öfter von Erwachsenen begleitet, die auf sie aufpassen. Auch die „Sécurité routière“ warnt schon seit Jahren, dass die Autofahrer auf die „Liichtmëss“-Kinder aufpassen sollen.

In Esch/Alzette zogen die Kinder aus der „Groussgaass“Schule bereits gestern mit ihren Lehrern durch die Alzettestraße und sangen in den Geschäften. Zur Belohnung erhielten sie haufenweise Schokolade und Bonbons.

Ihre bunten Lampions hatten die „Groussgaass“-Kinder übrigens, wie jedes Jahr, in mühseliger Handarbeit im Bastelunterricht selbst hergestellt.