Die „Aktioun öffentlechen Transport“ verteidigt nicht nur den Personenverkehr mit Bus und Bahn, sie mischt sich auch regelmäßig mit großer Sachkenntnis ein, stellt in zahlreichen Unterredungen mit Verkehrsbetrieben und Politikern Forderungen und macht auf Missstände aufmerksam. Gestern zog die Vereinigung eine Bilanz.

Roland Schreiner, René Birgen und Fons Classen gingen auf diese Unterredungen ein, die sowohl kleinere Probleme, etwa fehlende Unterstände bei Regen oder sinnvolle Takterhöhungen auf verschiedenen Strecken zu verschiedenen Zeiten, als auch grundlegendere Themen behandeln.

So war die AÖT immer ein Verfechter des kostenlosen öffentlichen Verkehrs, zeigt sich aber nun besorgt darüber, dass es aufgrund der geplanten Schließung von Schaltern an acht Bahnhöfen zu einer Verwaisung dieser Infrastrukturen kommen könnte. Die Vereinigung will keine „doudeg Garen“, also keine Geisterbahnhöfe ohne Personal, erleben. Und es stelle sich die Frage, wieso die CFL die Schalter zwar schließen wolle, dafür aber Agenten auf den Bahnsteigen, die mit Tablet-Computern ausgerüstet werden, für den Kundenkontakt bereitstellen wollen. Wo hier der Mehrwert gegenüber dem Schaltermitarbeiter sei, versteht die Vereinigung nicht so recht.

Erfreut sind die Mitglieder der „Aktioun“ über den Erfolg der Tram. Auch wenn ein hybrides Verkehrssystem, wie etwa das einst zu den Akten gelegte BTB-Projekt, geeigneter wäre, die Verkehrsprobleme wenigstens ansatzweise zu lösen, so wirke die Trambahn mit ihrem fortschreitenden Ausbau dennoch entlastend auf den hauptstädtischen Verkehr.

Tram-Ausbau Richtung Süden

Die Vereinigung werde den Ausbau besonders nach Bartringen hin sowie in Richtung Süden genau beobachten. Was allerdings nicht gut bei ihr ankommt, ist der ständige Sozialkonflikt in dem Betrieb: Voraussetzung für eine gute Dienstleistung im Interesse des öffentlichen Verkehrs sei ein gutes Betriebsklima. Da Staat und Gemeinde Luxemburg die beiden öffentlichen Besitzer der Tramgesellschaft seien, wäre es angebracht, die Konflikte zu entschärfen. Insgesamt ist die AÖT zufrieden mit hohen Investitionen, die zurzeit in Infrastruktur und Material, dies besonders bei der CFL, getätigt werden.

Doch auch hier gibt es Ansatzpunkte der Kritik. So ist in den neuen Waggons der CFL die 1. Klasse (die es ja auch weiterhin gegen Bezahlung in den Zügen geben wird) auf der ersten Etage, womit sie für Rollstuhlfahrer nur schwer zugänglich bis unerreichbar sein wird.

Froh ist die Vereinigung darüber, dass Pläne zur Stilllegung der Eisenbahnstrecke zwischen Ettelbrück und Diekirch aufgegeben wurden; ein kohärentes Verkehrskonzept für die „Nordstad“ fehle aber immer noch.

Begrüßt werden auch die Anstrengungen, die von der Bahn unternommen werden, um die Verspätungen zu minimieren. In dem Sinn sei auch an der Tatsache zu arbeiten, dass es öfters bereits am Morgen beim Verlassen der ersten Züge aus dem Depot bereits zu Verzögerungen komme und diese dann stundenlang „mitgeschleppt“ würden. Die CFL-Direktion habe versprochen, hiergegen vorzugehen.