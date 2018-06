Im Müllerthal herrscht am Samstag Katerstimmung. Immer noch wird aufgeräumt und die Spuren der Naturkatastrophe sind immer noch zu sehen. Am härtesten trifft es wohl die, die damit auch ihren Broterwerb verloren haben. Susanna Spauss und ihr Mann gehören in diese Kategorie. Der Camping “Cascade” wird dieses Jahr nicht mehr öffnen.

Schon auf der Anreise auf der schmalen CR 356 genauso wie auf der CR 121 liegen überall abgebrochene Baumstämme und große Äste herum. Zwar rollt der Verkehr wieder, aber teilweise nur einspurig und wird an manchen Stellen mit Ampeln vor oder hinter dem Unrat geregelt. Auf dem Campingplatz selbst packt gerade die Feuerwehr zusammen. “Das Gröbste ist geräumt”, sagt Jonathan Thill von der Feuerwehr Waldbillig.

Nach einer 20 Stunden Schicht am Freitag haben er und seine Mannschaft am Samstag noch einmal 8 Stunden mit angepackt. Bei einer der letzten Touren mit den schweren LKWs ist schließlich die kleine Brücke, die die beiden Campingplatzteile miteinander verbindet, zusammengebrochen. Es galt vor allem, den angeschwemmten Sand abzutragen, der die frühere Camperwiese nur noch erahnen ließ, abzutragen. “Wir helfen, wo wir können”, sagt er, “aber den Rest müssen jetzt die Eigentümer machen”. Waldbillig, Christnach und Halern seien so weit geräumt, sagt Thill. Zeit abzurücken.

“Wir haben unseren Broterwerb verloren”

Für Susanna Spauss und ihren Mann, der den Camping bereits in dritter Generation betreibt, ist noch lange nicht Schluss. Für sie geht es weiter. Für beide ist die Saison 2018 gelaufen, der Camping muss geschlossen bleiben. Vor dem Hintergrund, dass sie letztes Jahr erst das 60-jährige Jubiläum des vor allem bei Wanderern beliebten Campings gefeiert haben, ist das besonders bitter. “Im 61. Jahr kam dann der Weltuntergang”, sagt sie.

Es ist sehr viel zu reparieren und Instand zu setzen auf dem Gelände, das 100 Plätze hat. 40 davon sind mit Dauercampern belegt, der Rest ist der Laufkundschaft vorbehalten. “In acht Wochen fängt der “Conge collectif” an, sagt sie, “das, was hier zu machen ist, müssen Firmen machen, das klappt bis dahin nicht”. Außerdem ist die Brücke gebrochen und damit nur ein Teil des Campings – wenn überhaupt- zugänglich. “Das geht nicht”, sagt sie.

In der ersten Not ist das ORT sofort zur Stelle gewesen. Sie koordinieren die Unterbringung der Urlauber, die den “Cascade” schon gebucht hatten, auf benachbarten Campings. “Das war eine schöne Geste”, sagt Spauss. Eine solche erhofft sie sich auch von der luxemburgischen Regierung, die Gelder zur Unterstützung der Unwetteropfer zur Verfügung gestellt hat. “Ich hoffe, das für uns auch was da ist”, sagt sie, “wir haben unseren Wohnraum zwar noch, dafür aber unseren Broterwerb verloren”.