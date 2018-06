Am Dienstagabend ist in den Nationalarchiven ein neues Kartenspiel vorgestellt worden. Ziel ist es, die verschiedenen Migrationsbewegungen chronologisch richtig einzuordnen.

Wenn Sie auf die Frage “Wann wurde die erste Einsenbahnlinie in Luxemburg eingeweiht und in welchem Jahr wanderten Tausende Luxemburger nach Frankreich aus?” ohne zu zögern mit “1859” antworten, dann ist das neue Kartenspiel “Histoires de migrations – Luxembourg” genau das Richtige für Sie. Das Gleiche gilt, wenn Sie keinen blassen Schimmer haben, in welchem Zeitraum diese Ereignisse anzusiedeln sind.

Auf insgesamt 47 Karten bekommen die Spieler einen Einblick in die Geschichte der Menschen, die das Territorium des heuten Luxemburgs bewohnt und verlassen haben. “Das Kartenspiel zielt darauf ab, die Ursachen der Wanderungsvorgänge zu erklären und zugleich zu zeigen, dass es sich hierbei keineswegs um eine rezente Entwicklung handelt”, erklärte Josée Kirps, die Direktorin der “Archives nationales”.

Ausführliche Erklärungen zu den Migrationsbewegungen findet der Spieler in dem beiliegenden Heft. “Dokumente aus den Nationalarchiven wurden in den historischen Kontext eingebaut”, so Kirps weiter.

“Das Kartenspiel kann sowohl alleine als auch in einer Gruppe gespielt werden”, erklärte Sanja Simic, die Kommunikationsbeauftragte der Nationalarchive. “Der Mediator legt eine Karte mit einem historischen Datum auf den Tisch. Die anderen müssen ihre Karten dann in eine chronologische Zeitleiste zu diesem Datum legen. Die Karten reichen vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis 2012. Das richtige Datum befindet sich auf der Rückseite.”

Das Spiel, das es zunächst nur in französischer Sprache gibt, kann für fünf Euro bestellt werden. Es richtet sich nicht nur an Privatpersonen, sondern kann auch vom Lehrpersonal benutzt werden. Das Spiel wurde von den Nationalarchiven in Zusammenarbeit mit “Alter & Ego Asbl.” und dem “Centre de documentation sur les migrations humaines” (CDMH) aus Düdelingen entworfen. AH