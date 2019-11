Die Lallinger Kirche in Esch platzte am Montagnachmittag aus allen Nähten, als Fußball-Luxemburg sich von einem seiner ganz Großen verabschiedete: Vergangene Woche war René Hoffmann im Alter von 77 Jahren viel zu früh gestorben.

Was er für viele bedeutete, zeigte sich spätestens bei der Trauerfeier. Der Fußball-Verband FLF mit Präsident Paul Philipp und Nationaltrainer Luc Holtz an der Spitze war ebenso vollzählig erschienen wie die Mitglieder und Freunde des Rekordmeisters Jeunesse Esch. Des Vereins, mit dem René Hoffmann großartige Erfolge feierte, den er als Torwart in seiner aktiven Zeit von 1959 bis 1979 und anschließend als Trainer und Betreuer maßgeblich mitprägte. Wie groß die Jeunesse-Familie tatsächlich noch ist, davon konnte man sich jedenfalls gestern in der Lallinger Kirche ein Bild machen.

343 Spiele absolvierte Hoffmann für die Schwarz-weißen von der „Grenz“, wurde zehnmal Meister, gewann dreimal die Coupe de Luxembourg und bestritt 24 Europapokalspiele, u.a. gegen Liverpool, Bayern München und Real Madrid. Gegen die Königlichen feierte er als 17-Jähriger seine Premiere auf der eurropäischen Bühne. Und spielte dabei trotz des 0:7 im Bernabeu-Stadion so stark, dass ihm prompt ein Vertragsangebot aus Madrid ins Haus flatterte. Diese Anektode band der offensichtlich fußballaffine Pastor in seiner Würdigung des Verstorbenen mit ein und vergaß auch nicht die Charakterzüge des allzeits beliebten Hoffmann hervorzustreichen. Der blieb „seiner“ Jeunesse trotz zeitweiliger Meinungsverschiedenheiten bis zum Tod treu. Für die Nationalmannschaft stand Hoffmann insgesamt 35 Mal im Tor und wirkte bis zuletzt als Mannschaftsbetreuer, weshalb auch das aktuelle Auswahlteam geschlossen aus dem Lehrgang in Lipperscheid nach Esch gekommen war, um ihrem Betreuer die letzte Ehre zu erweisen.

Hoffmann ausschließlich über seine fußballerische Karriere zu definieren würde ihm jedoch nicht annähernd gerecht werden. Weggefährte Paul Philipp hatte es auf den Punkt gebracht: „René ist ein Monument des Luxemburger Fußballs und im Privaten ein fantastischer Kerl.“