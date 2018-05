100 Kilometer in vier Tagen. Einmal quer durch das ganze Land. Das haben sich zehn Jugendliche aus dem Jugendhaus Differdingen vorgenommen. Mit der Aktion sammeln sie Spenden. Wir haben sie auf dem Alpakahof in Hovelingen, dem letzten Zwischenstopp vor der Ankunft, getroffen.

“Uns tun die Füße so weh!”, jammern die zehn Jugendlichen aus Differdingen, die sich gerade auf den Grillbänken in der Alpakawiese niedergelassen haben. Verständlich, nachdem sie bereits 70 Kilometer in drei Tagen zurückgelegt haben. Von Weiswampach bis nach Hovelingen. Die Belohnung ist allerdings jeden Schritt wert gewesen: Sechs flauschige Alpakas begrüßen die erschöpften Wanderer auf dem Hof, auf dem die Gruppe die Nacht verbringen wird.

Ein weiteres Highlight: Die letzten 30 Kilometer bis nach Differdingen begleitet sie der Luxemburger Autor, Schauspieler und Abenteurer Raphael Fiegen mit sechs seiner Schlittenhunde.

Tolle Gruppendynamik

“Wenn das Wetter gut bleibt, schlafen wir hier auf der Alpakawiese”, sagt Virginie motiviert. Im Gegensatz zu ihren Freunden ist die 21-Jährige noch erstaunlich fit. “Wir machen das ja für einen guten Zweck. Das motiviert mich. Und nach Hause zu kommen”, lacht sie. Noah dagegen ist nicht mehr so guter Dinge: “Das Wetter hat vor allem am ersten Tag nicht mitgespielt. Es hat nur geregnet und es ging bergauf. Das war hart. Morgen wird schlimm, aber das schaffen wir auch noch.”

“Trotz der Anstrengung ist es toll zu sehen, wie dieses Projekt die Gruppe zusammenschweißt”, erzählt Erzieherin Carole, die von Anfang an bei den Wanderungen mit dabei war. “Es ist eine unglaubliche Gruppendynamik entstanden. Sie haben aufeinander gewartet, sich gegenseitig geholfen. Sie alle verdienen meinen größten Respekt”, sagt sie stolz.

Auf die Idee für die Wanderung ist Kevin Costa (22) gekommen: “Ich wollte wandern und habe unsere Erzieher aus dem Jugendhaus gefragt, ob wir daraus eine Aktivität machen können.” Nachdem die Gruppe regelmäßig immer längere Strecken zurückgelegt hat, entstand die Idee für das Projekt “Wandere fir e gudden Zweck”. Mit dem gesammelten Geld unterstützen die Jugendlichen drei verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen, die sie sich selbst ausgesucht haben: “Wonschkutsch” und “Kannerwonsch”, zwei Vereinigungen, die Menschen kurz vor ihrem Tod einen letzten Wunsch erfüllen, sowie “Amiavy”, die sich für die Adoption von Haustieren einsetzt. “Bisher haben wir schon fast 3.000 Euro zusammen”, sagt Kevin Costa stolz.

Wer die Jugendlichen und somit auch die Organisationen unterstützen will, kann noch bis zum 31. Mai unter der Kontonummer LU78 0019 6812 6251 9000 mit der Anmerkung “Wandere fir e gudden Zweck 2018” spenden.