In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23.8.) ist in Steinsel um kurz vor 4 Uhr ein Feuer im Hof der Schule in der rue du Verger entdeckt und gemeldet worden: Ein „Insektenhotel“ stand dort komplett in Flammen, wie die Polizei meldet.

Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehren aus Steinsel, Walferdingen und Lorentzweiler konnte das Feuer schnell gelöscht werden – das auch auf die umstehenden Bäume und das Schulgebäude hätte überspringen können.

Die Polizei Mersch sucht jetzt nach Zeugen. fgg