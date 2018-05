Von Carlo Kass

Vor der von Vincent Frank präsidierten Siebten Kammer am Tribunal Luxemburg wurden am Montag mehrere Fälle von vorsätzlichen Verletzungen verhandelt, bei denen teilweise auch häusliche Gewalt im Spiel war und zu denen die Presse laut neuer EU-Datenschutzregelung im Vorfeld keine Namen erhalten hatte.

Bei der ersten Affäre waren zwei Männer, von denen einer sich in Haft befindet und am Montag in Handschellen vorgeführt wurde, an einem Einbruch gegen Mitternacht in einem bewohnten Haus beteiligt. Der inhaftierte Beschuldigte sagte gestern aus, er habe das ungepflegte Haus für unbewohnt gehalten und nur darin schlafen wollen.

Sein Anwalt, Maître Philippe Stroesser, wollte denn auch den Vorwurf des Diebstahls von seinem Mandanten fernhalten, denn der hatte, im Gegensatz zum Mittäter, nichts mitgehen lassen. Für den einfachen Einbruch forderte er mildernde Umstände in Form einer Bewährungsstrafe. Nicht zuletzt weil die beiden Beschuldigten für ähnliche Vergehen vorbestraft waren, forderte die öffentliche Anklägerin jeweils 15 Monate Haft. Das Urteil wird am 14. Juni 2018 ergehen.

Häusliche Gewalt

Der zweite Fall war ein peinlicher Vorgang, bei dem ein junger Mann seine Großmutter und Tante nicht nur mit Fälschungen um mehrere Tausend Euro brachte sondern darüber hinaus auch noch handgreiflich wurde. Bei einem Streit um das ihm manchmal ausgeliehene Auto habe er die Großmutter gestoßen und an den Haaren gezogen.

Auch habe er, neben regelmäßigen verbalen Ausfällen, eine ihrer Türen mit dem Fuß eingerannt. Als es ihr zu viel wurde, habe sie Klage gegen ihren Enkel geführt, gestand sie am Montag unter Tränen. Nicht zuletzt auch, weil er bei einem Streit aggressiv gegen ihre Tochter, also seine Tante wurde.

Diese sagte am Montag im Zeugenstand aus, dass sie ihre Mutter schützen wollte, die ihrem Neffen immer wieder nachgab. Beide Frauen wollten aber keine Zivilklage gegen den Beschuldigten einreichen. Der Beschuldigte erklärte dann, dass die Überweisung mit Wissen seiner Großmutter für seinen Führerschein bestimmt war.

Familienstreit

Dass er Kontrakte gefälscht hatte, um sein RMG-Geld nicht zu verlieren, gab er zu. Dass er seine Tante geschlagen habe, stritt er ab. Er habe zwar immer verbale Auseinandersetzungen mit ihr gehabt, weil sie und sein Vater sich nicht verstanden. Sie hätte ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt.

Seine Verteidigerin sprach von einem Familienstreit, der im Grunde nichts vor Gericht zu suchen hat. Die beanstandete Banküberweisung wurde erst mehr als drei Monate später angezeigt. Verbale Aussetzer habe es gegeben, aber keine vorsätzlichen Verletzungen, von deren Vorwurf ihr Mandant freizusprechen wäre.

Die zugegebenen Fälschungen versuchte die Anwältin in ein gutes Licht zu stellen und bat die Richter in diesem Punkt um mildernde Umstände. Die öffentliche Anklägerin hielt alle Fälschungen und die vorsätzlichen Verletzungen zurück und forderte zwei Jahre Haft. Auch dieses Urteil wird am 14. Juni 2018 ergehen.