Von Olivier Halmes

Herber Rückschlag für den “Arméismarsch” in Diekirch: In diesem Jahr wurden 1.443 Teilnehmer weniger gezählt als noch bei der letzten Auflage, für die sich über 7.000 Wanderer angemeldet hatten. Vor allem die Luxemburger blieben der Veranstaltung fern.

5.765 Wanderer. Was sich nach viel anhört, ist für die Organisatoren des “Arméismarsch” – wie die “Marche internationale de Diekirch” noch bis vor drei Jahren hieß – ein Rückschlag. An der letzten Auflage hatten über 7.000 Wanderer teilgenommen. Diesmal waren es fast 1.500 weniger. Waren die Luxemburger im vergangenen Jahr mit 3.810 Wanderern noch gut vertreten, waren diesmal nur 2.565 mit dabei. Es folgten die Niederländer mit 1.720 und die Deutschen mit 684 Teilnehmern. Aus Belgien kamen deren 258.

Unter den Luxemburgern, die wieder teilgenommen haben, war auch François Haine aus Bettemburg. Der 79-Jährige hat seit 1968 an allen Märschen teilgenommen und gehört damit zu den Veteranen der Veranstaltung. Seit ihrem Bestehen hat die Wanderung immerhin 264.237 Teilnehmer nach Diekirch gelockt.

Am ersten Tag, am Samstag, wurde die Gegend nördlich von Diekirch zwischen Bürden, Gralingen, Brandenburg, Bastendorf und Longsdorf erkundet. Am Sonntag folgte der südöstliche Teil nach Bettendorf, Folkendingen, Eppeldorf, Befort und Reisdorf und wieder zurück. Wegen der hohen Temperaturen an diesem Wochenende waren viele sehr früh unterwegs. Die Frühaufsteher unter den Wanderern machten sich schon um 7 Uhr auf den Weg, um die 12, 20 oder 40 Kilometer in Angriff zu nehmen.