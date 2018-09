Die Welt von 2018 ist eine andere als die von 1972: Die Weltbevölkerung hat sich inzwischen auf 7,5 Milliarden Menschen verdreifacht, der Konsum ist heute zehn Mal so hoch, Klima und Globalisierung sind ein Politikum, die Demokratie steckt in der Krise und die sozialen Medien erobern die Macht. Mehr als ein Grund für den Club of Rome, sich mit “Wir sind dran” zu Wort zu melden. Ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten des Think-Tanks, Ernst Ulrich von Weizsäcker, über Prophezeiungen, Nachhaltigkeit und die Forderung nach einer neuen Aufklärung.

Tageblatt: 50 Jahre Club of Rome, jetzt ein “Back-up” von den “Grenzen des Wachstums” – ist die Welt noch zu retten?

Ernst Ulrich von Weizsäcker: Die Probleme, die der Club of Rome mit “Grenzen des Wachstums” 1972 aufgezeigt hat, sind leider deutlich schlimmer geworden – vor allem der Naturverbrauch. Immerhin hat der damalige Bericht ein Aufwachen unter den Zivilisationen ...