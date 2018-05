27 lokale Geschäftsbetriebe, Vereine und Gesellschaften, acht Parteien und 45 Marktstände – verteilt auf eine Länge von 650 Metern. Dies waren die Zutaten des diesjährigen Differdinger Braderie am Pfingstsamstag. Für wahre Schnäppchenjäger war es nicht einfach, einen guten Deal zu machen. Denn neben dem geringen Angebot der lokalen Geschäfte wurde viel Billigware von den fliegenden Händlern aus dem Grenzgebiet feilgeboten.

War der Andrang am Morgen entgegen den Vorjahren doch recht überschaubar, so füllten sich am frühen Nachmittag die Straßen des Zentrums. Dort wurde neben einer Show von Sully Prudhomme auch ein Konzert der “Harmonie Prince Guillaume” geboten. Gérome Duarte, Vizepräsident des Geschäftsverbandes versicherte, dass die neue Mannschaft bemüht sei, in Zukunft mehr auf Qualität zu setzen und – alles versuchen werden um den Verkauf von Ramsch zu unterbinden. Ein erster Schritt bestehe darin, die Vorschriften zu verschärfen und den nationalen Händlern einen Vortritt zu gewähren.

Braderie in Differdingen - Fotos: Editpress/Marc Gatti 1 von 18

Von Marc Gatti