Schnupperkurs im Forschungslabor

Das Luxemburg Centre for Systes Biomedicine (LCSB) an der Universität Luxemburg gründete 2012 das "Scienteens Lab" als Pilotprojekt. Es soll Schüler aus dem "Lycée classique" und "Lycée technique" einen Einblick in den Forschungsberuf sowie in die unterschiedlichen Forschungsbereiche geben, das unter dem Motto "Brücken zwischen Schule und Unviersität".

Das "Scienteens Lab" in Zahlen



Seit 2012 hat das "Scienteens Lab" rund 108 Workshops in den Diziplinen Biologie, Mathematik und Physik für Schüler angeboten. Teilgenommen haben bisher fast 1.800 Schüler.

"Das Ziel ist jungen Menschen die Forschung näher zu bringen und ihnen aufzuzeigen, welche Karrieren und Richtungen es in der Forschung gibt", sagt die Koordinatorin Dr. Elisabeth John. "Diese Berufe findet man nicht einfach so auf der Straße und sind den Schülern daher häufig unbekannt", so John weiter. Bei dem Projekt geht es den Verantwortlichen darum Wissen zu vermitteln, und das durch "praxisorientierte und experimentelle Workshops".

Bisher konnten Schüler im "Scienteens Lab" einen Blick in die Biologieforschung werfen. Nun hat sich das Labor auf zwei weitere Forschungsrichtungen vergrößert. Mathematik und Physik sind nun Teil des Projekts geworden. Außerdem erhielt das "Scienteens Lab" ein neues Schülerlabor auf dem Universitätscampus auf Belval. Hier finden die angebotenen Workshops statt. Eröffnet wurde das Labor am Mittwoch in Anwesenheit von Hochschulminister Marc Hansen und Erbgroßherzogin Stéphanie. 2014 hatte sie die Schirmherrschaft für das "Scienteens Lab" übernommen.