Audi Luxembourg unterstützt den in Luxemburg wohnhaften Audi-Sport-Piloten Jean-Karl Vernay. Als Pilot im belgischen Team Audi Sport Leopard Lukoil von WTCR wird er neben dem Schotten Gordon Shedden den WTCR FIA Tourenwagen Weltcup im neuen Audi RS 3 LMS bestreiten. Seit 2010 zählt das Team im GT3-Sport zu den erfolgreichsten Audi-Kundenteams.

Am vergangenen Freitag, den 30. März, wurden Vernay die Schlüssel des neuen Audi A4 Avant Allroad von Michael D’Agostino, Brand Director von Audi Luxembourg, überreicht. „Jean-Karl konnte in seiner jungen Karriere bereits große Erfolge feiern und erhielt kürzlich den Status des Audi-Sport-Piloten, die höchste Auszeichnung im Audi Sport Customer Racing. Es ist uns eine Ehre, den jungen Profi unterstützen zu können. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei den kommenden Rennen in Afrika, Asien, Europa und Südamerika.“

Der 30 Jahre alte Vernay war 2010 Indy-Lights-Meister in den USA, gewann 2012 den Porsche Carrera Cup in Frankreich und 2017 die TCR International Series. Vernay freut sich über seinen neuen Dienstwagen: „Der Audi A4 Avant Allroad, mit seinem serienmäßigen quattro, bietet hohen Fahrkomfort und ist der perfekte Ausgleich zu dem auf Rennen abgestimmten Audi RS3 LMS. Die Fahrten zu den Trainings und Rennen, unter anderem auf dem Nürburgring, kann ich jetzt viel entspannter angehen.“